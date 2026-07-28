Sky Sport: “Consiglio Federale al via: Malagò punta sulla coppia Mancini-Ranieri”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Ranieri

Ranieri - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

È il giorno del Consiglio Federale della FIGC. A partire dalle ore 12 il presidente Giovanni Malagò sarà chiamato ad affrontare il delicato momento della Nazionale, ancora senza commissario tecnico dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il principale candidato per la panchina azzurra resta Roberto Mancini, sempre più vicino a un possibile ritorno alla guida dell’Italia. Al momento, invece, non si registrano contatti concreti con Antonio Conte.


Parallelamente, Malagò starebbe lavorando anche alla ricostruzione del nuovo assetto dirigenziale della Federazione. Come riferisce Sky Sport, prende sempre più quota la candidatura di Claudio Ranieri per il ruolo di direttore tecnico.

L’obiettivo del presidente della FIGC sarebbe quello di ripartire da una nuova coppia composta da Roberto Mancini in panchina e Claudio Ranieri come direttore tecnico, affidando a due figure di grande esperienza il rilancio della Nazionale italiana.

Oltre al tema legato al nuovo commissario tecnico e alle nomine federali, il Consiglio Federale affronterà anche la questione degli organici della Serie C in vista della nuova stagione.

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