Malagò: «Il nuovo ct entro domani. Su Pirlo? Bisogna vedere chi ha fatto una pessima figura»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
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Continua il conto alla rovescia per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo il definitivo tramonto della candidatura di Andrea Pirlo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha assicurato che la decisione è ormai imminente.

«Il nuovo ct? Arriverà a breve, entro domani. Sto lavorando», ha dichiarato Malagò, confermando che la Federazione è alle battute finali nella scelta del successore sulla panchina azzurra.


Il numero uno della FIGC ha poi replicato anche alle dichiarazioni del ministro per lo Sport Andrea Abodi, che aveva parlato di «pessima figura» in riferimento alla gestione della vicenda Pirlo.

«Bisogna vedere chi l’ha fatta», ha risposto Malagò, lasciando intendere il proprio disaccordo con le critiche ricevute nelle ultime ore.

La scelta del nuovo commissario tecnico è dunque attesa entro domani, quando la Federazione dovrebbe sciogliere definitivamente le riserve sul nome chiamato a guidare l’Italia.

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