Leonardo traccia il profilo del nuovo Ct: «Vogliamo un allenatore che ragioni come noi»

Prosegue il lavoro della FIGC nella ricerca del nuovo commissario tecnico della Nazionale. A fare il punto è stato Leonardo, advisor del direttore tecnico Paolo Maldini, che ha ribadito come la scelta sarà guidata da una precisa idea tecnica, al di là dei nomi accostati alla panchina azzurra.

«È comprensibile dire che non abbiamo fretta, anche se vogliamo chiudere il prima possibile. Il percorso è fondamentale per definire quello che vogliamo e aspettare qualche giorno è la scelta giusta. Abbiamo le idee chiare e i piani sono ben definiti», ha spiegato il dirigente brasiliano.





Leonardo ha poi delineato l’identikit del futuro Ct: «Cerchiamo un allenatore che ragioni più o meno come ragioniamo noi. La cosa più importante è trovare una sintonia di pensiero tra l’allenatore e la direzione tecnica».

Infine, ha illustrato la visione del nuovo progetto federale: «La direzione tecnica deve dare la linea all’allenatore. L’obiettivo è creare una metodologia di lavoro condivisa che coinvolga tutta la filiera della Nazionale. È un percorso che richiederà tempo, ma dal quale vogliamo partire fin da subito».