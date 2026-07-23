Avellino, Insigne verso l’addio: Cremonese e Catania si sfidano per l’attaccante

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
Palermo Avellino 2-0 (89) insigne

Il futuro di Roberto Insigne sembra sempre più lontano da Avellino. L’attaccante biancoverde è stato escluso da Alessandro Nesta dalla lista dei convocati per il ritiro precampionato, un segnale che conferma come la sua esperienza in Irpinia sia ormai ai titoli di coda.

Prima di concentrarsi sui nuovi innesti, la società campana è impegnata a definire alcune operazioni in uscita, e quella di Insigne rappresenta una delle più importanti.


Secondo le ultime indiscrezioni, la Cremonese avrebbe intensificato il proprio interesse per il classe 1994, individuandolo come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Sull’attaccante, però, resta vivo anche il pressing del Catania, deciso a riportare in Sicilia un profilo di esperienza e qualità per puntare a un campionato di vertice in Serie C.

La decisione finale spetterà al giocatore, chiamato a scegliere tra la possibilità di restare in Serie B con la maglia grigiorossa oppure accettare la sfida del Catania, pronto a costruire un progetto ambizioso attorno alle sue qualità.

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