Gazzetta dello Sport: “Vasic al Südtirol. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
palermo pescara 5-0 (173) vasic palumbo

Prosegue il mercato di Serie B con diverse operazioni che coinvolgono le protagoniste del prossimo campionato. Come racconta la Gazzetta dello Sport, la Sampdoria mette a segno un nuovo colpo tra gli svincolati assicurandosi Lykogiannis. L’ex Bologna rappresenta una soluzione di grande esperienza per la fascia sinistra della difesa e va a rinforzare la rosa blucerchiata.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, è particolarmente vivace anche il mercato dei terzini. Il Catanzaro prova a superare il Südtirol nella corsa a Candela, esterno di proprietà dello Spezia, mentre il Padova ha già ufficializzato gli arrivi di Cocchi dall’Inter e di Lovato, rimasto svincolato dopo l’esperienza alla Salernitana.


In casa Palermo, evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, cambia uno degli obiettivi di mercato. I rosanero non seguono più Rao, ormai sempre più vicino al Pisa, e sono invece ai dettagli per chiudere l’operazione Bozzolan dalla Reggiana. Contestualmente il club siciliano è vicino a definire anche il trasferimento di Vasic al Südtirol.

Infine, la Gazzetta dello Sport segnala un’importante novità anche per il Modena. Il club emiliano avrebbe infatti trovato l’accordo con il Napoli per il ritorno di Ambrosino, pronto a vestire nuovamente la maglia gialloblù dopo il prestito della scorsa stagione.

 

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