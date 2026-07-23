Escl. Palermo, Bozzolan svolge le visite mediche: poi raggiungerà il ritiro di Inzaghi

Angelo Giambona Luglio 23, 2026
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Il Palermo è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per la corsia sinistra. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, Andrea Bozzolan sta sostenendo in queste ore le visite mediche a Verona, ultimo passaggio prima della firma con il club rosanero.

Una volta completati gli accertamenti di rito e definita tutta la documentazione, il terzino classe 2004 partirà alla volta di Santa Cristina Val Gardena, dove raggiungerà il ritiro del Palermo. L’ufficialità del suo trasferimento è attesa a breve, con il club di viale del Fante pronto ad annunciare il quinto acquisto della sessione estiva.


Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, l’arrivo di Bozzolan in ritiro è previsto già nella giornata odierna. Il Palermo di Filippo Inzaghi, infatti, osserva oggi il turno di riposo previsto dal programma della preparazione estiva e il nuovo acquisto avrà così l’opportunità di prendere i primi contatti con staff e compagni prima della ripresa degli allenamenti.

Bozzolan arriva per rinforzare la fascia sinistra, dove rappresenterà un’alternativa di qualità ad Augello nel 4-2-3-1 disegnato da Inzaghi. Un innesto fortemente voluto dalla dirigenza rosanero, che continua a lavorare per completare la rosa in vista dell’inizio del campionato.

 

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