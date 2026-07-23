Giornale di Sicilia: “Nuovo stadio Barbera, sì dalla Regione. Oggi una riunione decisiva”

Il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera entra nella fase cruciale. Come racconta Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, è arrivato il via libera della Commissione tecnica specialistica della Regione sulla Valutazione di incidenza ambientale (Via), un passaggio importante che consente all’iter di proseguire, seppur accompagnato da una serie di prescrizioni di carattere paesaggistico e archeologico. Contestualmente, per oggi pomeriggio è stata convocata a Villa Niscemi una riunione allargata con capigruppo, presidenti delle commissioni consiliari, assessori, dirigenti comunali e consulenti dell’amministrazione per verificare lo stato di avanzamento della procedura.

Secondo quanto riferisce Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, questi due passaggi certificano che il progetto per il nuovo Barbera è ormai entrato nella fase decisiva. L’obiettivo resta quello di rispettare la scadenza del 31 luglio, termine entro il quale il Consiglio comunale dovrà approvare la delibera contenente la convenzione con il Palermo FC, ritenuta fondamentale per rispettare il cronoprogramma della candidatura di Palermo a ospitare alcune gare di Euro 2032.





Come evidenzia ancora Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, il parere favorevole della Commissione tecnica specialistica non rappresenta però un via libera senza condizioni. La Regione ha infatti imposto una serie di prescrizioni che dovranno essere recepite nella progettazione definitiva. Tra le più rilevanti figura l’obbligo di conservare integralmente la facciata storica dello stadio e di predisporre uno specifico progetto di restauro. Dovranno inoltre essere rivisti alcuni nuovi volumi per non comprometterne la percezione, mentre il progetto di Casa Palermo, destinato a museo e uffici, dovrà essere ulteriormente approfondito. Arriva inoltre uno stop all’ipotesi di utilizzare come parcheggio l’area dell’ex Nomadi.

Sul piano amministrativo e politico, invece, il percorso resta ancora articolato. Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Giancarlo Macaluso, sottolinea che la convenzione destinata ad approdare in Consiglio comunale è ancora una bozza predisposta dal Palermo FC e non definitivamente elaborata dagli uffici comunali. Prima del voto saranno necessari anche il parere del segretario generale sulla regolarità amministrativa e quello del ragioniere generale sugli aspetti contabili, due verifiche indispensabili per consentire al provvedimento di arrivare in Aula.

Restano infine diversi temi destinati ad alimentare il confronto politico. Come riporta Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, uno dei nodi principali riguarda la durata della concessione, che nella bozza prevede la possibilità di arrivare fino a 99 anni. Sul tavolo c’è anche la questione del canone, destinato a essere compensato dagli investimenti sostenuti dal Palermo FC, anche se non è ancora stato chiarito quale sarà il ritorno economico effettivo per il Comune.

Tra gli altri punti da definire figurano il pacchetto di agevolazioni richiesto dal club, l’estensione della concessione alle aree esterne allo stadio e il possibile ricorso a una quota di finanziamenti pubblici per completare un intervento che il progetto quantifica in poco meno di 298 milioni di euro.