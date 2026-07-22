Serie B 2026/27, il cammino del Palermo: ecco il calendario completo del girone di ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (5) pohjanpalo

La Lega Serie B ha ufficializzato anche il calendario del girone di ritorno della stagione 2026/27. Il Palermo di Filippo Inzaghi ripartirà il 9 gennaio 2027 al Barbera contro l’Empoli e chiuderà la regular season il 14 maggio 2027 sul campo del Cesena.

Di seguito il calendario completo del ritorno dei rosanero:


20ª giornata – 9 gennaio 2027: Palermo-Empoli
21ª giornata – 16 gennaio 2027: Palermo-Pisa
22ª giornata – 23 gennaio 2027: Virtus Entella-Palermo
23ª giornata – 30 gennaio 2027: Palermo-Arezzo
24ª giornata – 6 febbraio 2027: L.R. Vicenza-Palermo
25ª giornata – 13 febbraio 2027: Palermo-Mantova
26ª giornata – 20 febbraio 2027: Ascoli-Palermo
27ª giornata – 27 febbraio 2027: Palermo-Hellas Verona
28ª giornata – 2 marzo 2027: Carrarese-Palermo (turno infrasettimanale)
29ª giornata – 6 marzo 2027: Palermo-L.R. Vicenza
30ª giornata – 13 marzo 2027: Juve Stabia-Palermo
31ª giornata – 20 marzo 2027: Sampdoria-Palermo
32ª giornata – 3 aprile 2027: Palermo-Avellino
33ª giornata – 10 aprile 2027: Padova-Palermo
34ª giornata – 17 aprile 2027: Palermo-Ascoli
35ª giornata – 24 aprile 2027: Virtus Entella-Palermo
36ª giornata – 1 maggio 2027: Palermo-Catanzaro
37ª giornata – 8 maggio 2027: Benevento-Palermo
38ª giornata – 14 maggio 2027: Cesena-Palermo

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