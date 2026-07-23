Tuttosport: “Palermo, è l’anno della verità”

Il Palermo si prepara ad affrontare quella che potrebbe essere la stagione decisiva della gestione City Football Group. Come racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, dopo quattro campionati senza riuscire a conquistare la promozione in Serie A, il club rosanero è chiamato a cambiare marcia con Filippo Inzaghi in panchina. Dal ritorno in Serie B nel 2022, infatti, sono arrivati un nono posto nel 2023, un sesto nel 2024, un ottavo nel 2025 e il quarto posto della scorsa stagione, conclusa con l’eliminazione in semifinale playoff per mano del Catanzaro.

Secondo Gianluca Scaduto su Tuttosport, l’obiettivo è riportare il Palermo nella massima serie, che manca dal 2017. In caso di mancata promozione, anche la posizione dell’attuale dirigenza composta da Carlo Osti, Giovanni Gardini e Riccardo Bigon potrebbe finire sotto esame da parte del City Football Group, un’ipotesi che la proprietà inglese non ha mai smentito.





Per riuscire nell’impresa, Filippo Inzaghi ha deciso di cambiare identità tattica alla squadra. Come evidenzia ancora Gianluca Scaduto su Tuttosport, il tecnico punta con decisione sulla difesa a quattro e su un calcio più offensivo rispetto alla scorsa stagione. Una trasformazione che richiede tempo e lavoro, come aveva dimostrato la sconfitta per 1-0 contro l’Ingolstadt, maturata pochi giorni fa anche a causa dei pesanti carichi di preparazione.

Le prime risposte positive sono però arrivate nel test contro il Paradiso. Tuttosport, nell’articolo firmato da Gianluca Scaduto, sottolinea come il Palermo abbia dominato la formazione svizzera imponendosi con un netto 7-0, confermando i progressi del nuovo sistema di gioco basato sul 4-2-3-1, modulo destinato a essere il riferimento della stagione insieme all’alternativa del 4-3-3.

La gara si è sbloccata dopo meno di un minuto grazie al nuovo acquisto Tommaso Cassandro, schierato da terzino destro ma capace di adattarsi anche al centro della difesa. A seguire sono arrivati i gol di Johnsen, Gomes e Gyasi, autore anche della quinta rete nella ripresa. A completare la goleada ci hanno pensato Ranocchia e Segre, confermando la crescita complessiva della squadra.

Le uniche note da monitorare riguardano Palumbo e Le Douaron, sostituiti per alcuni problemi fisici che, secondo quanto riferisce Gianluca Scaduto su Tuttosport, non destano particolare preoccupazione.

Il prossimo banco di prova sarà decisamente più impegnativo. Sabato il Palermo affronterà il Norimberga, formazione della Zweite Bundesliga, in un’amichevole che potrà offrire indicazioni più significative sul livello raggiunto dai rosanero, pur considerando che le squadre tedesche sono generalmente più avanti nella preparazione atletica.

Nel frattempo cresce anche l’attesa per l’esordio ufficiale in campionato. Il Palermo debutterà al Renzo Barbera contro la Juve Stabia, nel weekend del 22 agosto, salvo eventuale anticipo al 21 agosto. La formazione campana inizierà il torneo con una penalizzazione di due punti in classifica.

Al termine dell’amichevole contro il Paradiso, Filippo Inzaghi ha espresso soddisfazione per i progressi della squadra: «Giorno dopo giorno miglioriamo, vedo l’impegno giusto, la squadra comincia a muoversi come piace a me».