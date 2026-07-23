Ufficiale, Juve Stabia: dal Torino arriva in prestito il giovane Sandrucci

La Juve Stabia mette a segno un nuovo innesto per il reparto offensivo. Il club gialloblù ha ufficializzato l’arrivo di Romeo Sandrucci dal Torino con la formula del prestito secco.

Classe 2007 e cresciuto nel settore giovanile granata, Sandrucci si è messo in evidenza conquistando il campionato Under 18 nella stagione 2024/25. Nell’ultima annata disputata con la Primavera del Torino ha collezionato 23 presenze, realizzando 7 gol e servendo 2 assist.





Entusiasta per l’inizio della sua nuova avventura, il giovane attaccante ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sono entusiasta ed emozionato di iniziare questa nuova avventura con la Juve Stabia. Non vedo l’ora di ripagare sul campo la fiducia ricevuta e di contribuire agli obiettivi della squadra. Forza Vespe!”.

La Juve Stabia punta così su uno dei giovani più interessanti del vivaio granata, con l’obiettivo di favorirne la crescita e rafforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione di Serie B.