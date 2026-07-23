Palermo, Inzaghi si gode il giorno di riposo: selfie con lo staff tra le Dolomiti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
inzaghi

 

Dopo la convincente vittoria per 7-0 nell’amichevole contro il Paradiso, il Palermo si concede una giornata di pausa prima di riprendere il lavoro nel ritiro di Santa Cristina Val Gardena.

A testimoniare il clima sereno all’interno del gruppo è stato Filippo Inzaghi, che pochi minuti fa ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram. Il tecnico rosanero ha condiviso un selfie insieme ai membri del suo staff, accompagnando lo scatto con una semplice scritta: “Staff”.


L’immagine ritrae Inzaghi e i suoi collaboratori riuniti attorno a un tavolo con lo splendido scenario delle Dolomiti sullo sfondo, approfittando del giorno di riposo concesso alla squadra dopo l’impegno di ieri.

Da domani il Palermo tornerà ad allenarsi in vista dei prossimi appuntamenti della preparazione estiva. L’attenzione sarà rivolta soprattutto alla prossima amichevole, che vedrà i rosanero affrontare il Norimberga, altro test importante per proseguire il percorso di crescita in vista dell’inizio del campionato.

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