Gazzetta dello Sport: “Rivoluzione Italia, Buffon verso il ritorno. Maldini e Malagò lo vogliono nel nuovo Club Italia”

La nuova Italia prende forma su due binari: la scelta del commissario tecnico e la costruzione del nuovo Club Italia. Secondo la Gazzetta dello Sport, Giovanni Malagò e Paolo Maldini stanno lavorando contemporaneamente sui due fronti, con l’obiettivo di rilanciare il calcio azzurro attraverso una profonda riorganizzazione tecnica e dirigenziale.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, tra le novità più significative c’è la volontà di aprire un presidio del Club Italia nella sede della Lega Serie A a Milano. Un ufficio operativo che consentirà un dialogo costante con i club e dove saranno spesso presenti il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo.





La Gazzetta dello Sport svela inoltre che uno dei primi obiettivi della nuova governance federale riguarda il ritorno di Gianluigi Buffon. L’ex capitano azzurro, che aveva lasciato il ruolo di capodelegazione dopo il fallimento della qualificazione mondiale culminato nella notte di Zenica, potrebbe presto ricevere una nuova proposta dalla Figc.

Buffon aveva deciso di farsi da parte assumendosi le responsabilità del progetto tecnico che aveva portato alla scelta di Gennaro Gattuso dopo Luciano Spalletti. Ora, però, il nuovo corso guidato da Malagò punta a riportarlo al centro del progetto con un incarico diverso rispetto al passato.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il ruolo tradizionale di capodelegazione non sarà più previsto. Il nuovo Club Italia sarà strutturato come una vera e propria area tecnica, con figure inedite e responsabilità più ampie. In questo contesto Buffon rappresenterebbe una figura chiave, forte della sua esperienza e della credibilità costruita in oltre vent’anni con la maglia azzurra.

Parallelamente prosegue la corsa alla panchina della Nazionale. La Gazzetta dello Sport conferma che Andrea Pirlo resta uno dei candidati più forti per il ruolo di commissario tecnico, mentre Paolo Maldini continua a guidare la rivoluzione tecnica voluta dal presidente federale Giovanni Malagò.

L’idea della nuova Figc è quella di costruire un’organizzazione che coinvolga le grandi bandiere del calcio italiano. Maldini, Pirlo e Buffon metterebbero così a disposizione della Nazionale un patrimonio complessivo di 418 presenze in azzurro, diventando i simboli della rinascita dopo anni difficili.

La Gazzetta dello Sport sottolinea infine come il ritorno di Buffon dipenderà dai prossimi colloqui con Malagò e Maldini. L’ex portiere ascolterà il progetto del nuovo Club Italia prima di prendere una decisione, ma il rapporto di stima e amicizia con Maldini rappresenta un elemento che potrebbe favorire il suo rientro.

Per la nuova dirigenza federale, la priorità resta una sola: ricostruire un’Italia competitiva, riportando al centro competenze, identità e senso di appartenenza attraverso una rivoluzione profonda negli uomini e nel metodo di lavoro.