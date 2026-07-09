Malagò: «Questa è la settimana del direttore tecnico, può esserci una sorpresa»

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Il presidente FIGC, Giovanni Malagò, è tornato a parlare ai microfoni di Skysport del futuro della nazionale italiana, annunciando l’imminente scelta di un nuovo direttore tecnico e commentando a 20 anni di distanza la vittoria dell’Italia ai Mondiali 2006.

«Questa è la settimana del direttore tecnico, spero di lasciarvi meno agitati già per il fine settimana. Può anche esserci una sorpresa. Poi si va facilmente anche su altre situazioni una volta superato questo primo argomento, vedo meno complicato il resto»


A 20 anni di distanza, Malagò ha commentato la vittoria dell’Italia ai mondiali nel 2006: «Parlo di orgoglio quello che ha fatto quel meraviglioso gruppo, inteso come insieme di allenatore, giocatori, delegazione, tecnici. Non erano partiti con le migliori premesse, non certo con grandi aspettative»

 

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