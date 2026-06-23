Italia, Malagò traccia la rotta: prima il direttore tecnico poi il ct

Dopo l’elezione di Giovanni Malagò alla guida della FIGC, avvenuta lunedì 22 giugno con il 68,58% delle preferenze, si apre ufficialmente una nuova fase per il calcio italiano.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la priorità del nuovo corso sarà la nomina del direttore tecnico, figura che verrà individuata prima del commissario tecnico e che avrà un ruolo centrale nella costruzione del progetto azzurro. Solo in un secondo momento si procederà alla scelta dell’allenatore della Nazionale.





Tra i profili presi in considerazione figurano quelli di Paolo Maldini, anche se al momento non emergono segnali concreti di apertura da parte sua. Restano in lista anche Claudio Ranieri e Gianluigi Buffon, già coinvolto in passato nell’organigramma azzurro.

Sempre secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, la nuova dirigenza sta quindi valutando diversi profili di alto livello per dare avvio al nuovo ciclo della Nazionale.