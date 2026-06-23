Cesena, Diamanti sempre più vicino: pronta la firma sul contratto

Sono ore decisive in casa Cesena per la scelta del nuovo allenatore. Dopo una serie di valutazioni portate avanti dalla dirigenza nelle ultime settimane, il nome individuato per guidare la squadra nella prossima stagione è quello di Alessandro Diamanti.

Nel corso della giornata le parti hanno intensificato i contatti per definire gli ultimi dettagli dell’accordo e, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sarebbe stata raggiunta una base d’intesa. Per l’ex attaccante è pronto un accordo della durata di un anno, con la possibilità di prolungare il rapporto per un’ulteriore stagione. Adesso si attende soltanto l’ufficialità.



