Vicenza, tentativo di sorpasso sull’Avellino per Pietrelli

Il futuro di Alessandro Pietrelli dovrebbe essere ancora in Serie B. Dopo il rientro alla Juventus al termine dell’esperienza vissuta con la maglia del Venezia, l’esterno offensivo è finito nel mirino di diversi club interessati a garantirgli maggiore continuità e spazio.

A seguire il giocatore con maggiore convinzione è l’Avellino, che nelle ultime settimane ha intensificato i contatti con il club bianconero e resta una delle pretendenti più accreditate. I buoni rapporti tra le due società potrebbero rappresentare un fattore importante nell’economia dell’operazione.





La corsa, tuttavia, non appare ancora chiusa. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it, emerge infatti anche l’interesse del Vicenza, pronto a inserirsi nella trattativa. Una destinazione che sarebbe particolarmente gradita al calciatore, affascinato dal progetto tecnico e dal prestigio di una piazza che punta a recitare un ruolo da protagonista.