Ronaldinho dopo la firma con il Ravenna: «Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Screenshot 2026-06-23 212425

Dopo l’arrivo dell’annuncio ufficiale da parte del Ravenna sull’acquisto di Ronaldinho, il fantasista brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazione su questa nuova avventura che sta per iniziare.

«Nuovi colori, lo stesso sorriso – ha dichiarato Ronaldinho -. Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani»


Il fantasista ha inoltre aggiunto: «Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio»

 

Altre notizie

diamanti

Cesena, Diamanti sempre più vicino: pronta la firma sul contratto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Screenshot 2026-06-23 213314

Vicenza, tentativo di sorpasso sull’Avellino per Pietrelli

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
di-marzio

Di Marzio: “Palermo, domani la chiusura per Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
images

Empoli, si avvicina l’addio di Stefanelli: primi contatti con Fracchiolla

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
moncini

Vicenza, Moncini si avvicina: incontro entro il weekend per chiudere

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
palermo padova 1-0 (26) vasic

Il Giornale di Vicenza: “Zamuner su Vasic, il Palermo valuta il futuro del centrocampista”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
palermo mantova 2-2 (55) possanzini

Di Marzio: “Sudtirol, scelto Possanzini: da definire soltanto le ultime formalità”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
mangia

Devis Mangia riparte da Campobasso: «Qui ho trovato persone di spessore. Conta il lavoro quotidiano»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
infortunio-aebischer-massima-cautela-cosi-si-allontana-il-suo-ritorno-a-bologna

Aebischer lascia il Pisa: anche il Genoa si inserisce nella corsa al centrocampista

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
palermo pescara 5-0 (168) desplanches

Il Mattino: “Derby di mercato tra Avellino e Benevento: nel mirino c’è Desplanches”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (84) rigore leone joronen segreokoro

Modena e Pisa su Leone: il centrocampista lascerà la Juve Stabia a parametro zero

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
faticanti

Avellino scatenato: doppio colpo dalla Juventus, definiti gli arrivi di Pecorino e Faticanti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026

Ultimissime

Giovanni-Malagò-1280x720-1

Italia, Malagò traccia la rotta: prima il direttore tecnico poi il ct

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
diamanti

Cesena, Diamanti sempre più vicino: pronta la firma sul contratto

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Screenshot 2026-06-23 213314

Vicenza, tentativo di sorpasso sull’Avellino per Pietrelli

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Screenshot 2026-06-23 212425

Ronaldinho dopo la firma con il Ravenna: «Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Screenshot 2026-06-23 210147

Mondiale 2026, pokerissimo del Portogallo: Uzbekistan battuto 5-0

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026