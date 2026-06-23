Ronaldinho dopo la firma con il Ravenna: «Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone»

Dopo l’arrivo dell’annuncio ufficiale da parte del Ravenna sull’acquisto di Ronaldinho, il fantasista brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazione su questa nuova avventura che sta per iniziare.

«Nuovi colori, lo stesso sorriso – ha dichiarato Ronaldinho -. Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani»





Il fantasista ha inoltre aggiunto: «Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio»