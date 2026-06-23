Cremonese, in arrivo Tommaso Berti dal Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
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Il futuro di Tommaso Berti si avvicina sempre più alla Cremonese. Il club grigiorosso, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, avrebbe infatti raggiunto un’intesa con il  Cesena per il trasferimento del centrocampista classe 2004, sulla base di un’operazione da circa 2,8 milioni di euro.

Restano da sistemare alcuni dettagli formali prima della chiusura definitiva, ma la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo. Nonostante l’interesse registrato anche da alcune società di Serie A, la destinazione Cremona appare oggi la più concreta. I contatti tra le parti hanno subito un’accelerazione decisiva nelle ultime ore, avvicinando sensibilmente la fumata bianca


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