Pedullà: “Duello Palermo-Cagliari per Romano”

Il Palermo continua a seguire con grande attenzione la situazione legata ad Alessandro Romano, profilo individuato per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il centrocampista, desideroso di trovare maggiore continuità e convinto dalla possibilità di giocare in Serie A, ha aperto anche ad altre destinazioni dopo i contatti avuti con il Cagliari, che gli avrebbe prospettato un ruolo centrale nel progetto tecnico.





Resta però da sciogliere il nodo legato alla Roma, proprietaria del cartellino e intenzionata a definire una cessione che possa garantire una plusvalenza entro la fine del mese, per esigenze di bilancio.

Sempre secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in questo scenario il Palermo è pronto a farsi avanti con decisione, valutando anche un investimento importante pur di provare a battere la concorrenza e portare Romano in rosanero. Il Cagliari, dal canto suo, resta in corsa e fiducioso: la partita è ancora apertissima.