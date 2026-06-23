Prima pagina Corriere dello Sport: “Scatto Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
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Doppio colpo a centrocampo

Altre notizie

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Sicilia, i tagli arrivano in carrozza”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tocca a loro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Missione Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Giovanni il riformatore”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Assalto alla nuova manovra”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il calcio al voto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Cocchi e Di Mario”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Joronen e primi colpi: il Palermo accelera”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo si muove anche per Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Kolo Irrompe Carnevali”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Racket, nuove intimidazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter non si ferma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026

Ultimissime

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Corriere dello Sport: “Bologna, Romano resta il primo obiettivo: sfida al Palermo per il talento della Roma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
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Corriere dello Sport: “Lecce su Addai e Guirassy, il Como accelera: tutte le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (12) pigliacelli

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
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Corriere dello Sport: “Palermo, Hernani a un passo. Osti spinge anche per Estevez e Romano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
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Escl. Ds Vicenza, Zamuner: «Vasic ci piace, contatti avviati. Su Talarico…»

Giorgio Elia Giugno 24, 2026