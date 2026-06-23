Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Conte è pronto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
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Italia all’ex tecnico del Napoli?

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regione, guerra dei bandi. Scintille tra Lega e Mpa”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “La corruzione si allarga ai sindaci”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Sicilia, i tagli arrivano in carrozza”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tocca a loro”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Missione Palermo”

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Prima pagina Tuttosport: “Giovanni il riformatore”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Assalto alla nuova manovra”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il calcio al voto”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Cocchi e Di Mario”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Joronen e primi colpi: il Palermo accelera”

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Gazzetta di Modena: “Modena-Palermo, che intreccio di mercato: da Hernani a Tonoli passando per Brunori”

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Pirateria, De Siervo rilancia la battaglia: «Impopolare ma necessaria». Dazn pronta alle azioni legali

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Gazzetta dello Sport: “Malagò accelera, Conte in pole per l’Italia: Maldini verso il ruolo chiave in FIGC”

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