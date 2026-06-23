Prima pagina Repubblica Palermo: “La corruzione si allarga ai sindaci”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
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Record di indagati in Sicilia

Altre notizie

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regione, guerra dei bandi. Scintille tra Lega e Mpa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Scatto Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Sicilia, i tagli arrivano in carrozza”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tocca a loro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Missione Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Giovanni il riformatore”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Assalto alla nuova manovra”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il calcio al voto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Cocchi e Di Mario”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Joronen e primi colpi: il Palermo accelera”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 22, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo si muove anche per Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 21, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Kolo Irrompe Carnevali”

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Ultimissime

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Repubblica: “Festino di Santa Rosalia, Palermo punta a 400mila presenze. Lagalla: «È un brand internazionale»”

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Repubblica: “Il Palermo accelera per Hernani. Inzaghi pronto a riabbracciarlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
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Giornale di Sicilia: “Delio Rossi: «Il Palermo sarà ancora tra le favorite. Giusto dare continuità a Inzaghi»”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità. Continua il braccio di ferro con il Cagliari”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Hernani a un passo. Osti insiste anche per Estevez e Romano”

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