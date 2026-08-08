Giornale di Sicilia: “Palermo, nuova vita per il Velodromo: aumenta la capienza e arrivano 2,7 milioni”

Cresce la capienza del Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Il collaudo statico ha dato il via libera alla presenza di 4.950 spettatori sulle tribune scoperte, consentendo un riempimento quasi completo delle gradinate in occasione delle manifestazioni sportive. Come riporta il Giornale di Sicilia, la capienza potenziale del settore sarebbe di circa 6 mila persone, ma il Comune ha scelto per il momento una linea prudente.

La novità arriva dopo il sopralluogo della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Come riferisce il Giornale di Sicilia, è stato espresso parere favorevole al rilascio della licenza fino al 31 dicembre 2027 per lo svolgimento di manifestazioni sportive.





Si tratta di un incremento considerevole rispetto alla situazione precedente, quando sulle gradinate erano consentiti soltanto 1.900 spettatori. È stato inoltre delimitato il settore ospiti, che potrà accogliere fino a 1.101 persone.

Anello: «Restituiamo alla città un impianto in totale sicurezza»

Come evidenzia il Giornale di Sicilia, gli interventi di collaudo hanno interessato le tribune, le torri faro, gli impianti igienico-sanitari ed elettrici e i presidi antincendio, verificando la conformità della struttura ai requisiti previsti.

«Con questo intervento restituiamo alla città un impianto in grado di accogliere manifestazioni sportive in condizioni di totale sicurezza», ha spiegato l’assessore allo Sport Alessandro Anello.

L’amministrazione comunale intende inoltre proseguire il percorso di riqualificazione dell’impianto. Come riporta ancora il Giornale di Sicilia, è già disponibile un cofinanziamento da 2 milioni e 700 mila euro destinato al rifacimento della tribuna coperta e alla sistemazione della pista utilizzata dai ciclisti.

«Abbiamo già il cofinanziamento per 2 milioni e 700 mila euro per rifare la tribuna coperta e sistemare anche la pista per i ciclisti. Il progetto esecutivo è stato redatto con il sostegno dell’università e siamo entrati nella graduatoria per ottenere i fondi ministeriali. I lavori partiranno a fine anno», ha dichiarato Anello.

Secondo il Giornale di Sicilia, il Comune punta così a proseguire gli investimenti sulla riqualificazione e sulla valorizzazione degli impianti sportivi cittadini, considerando queste strutture un patrimonio importante sia per gli atleti sia per Palermo.

Via libera anche per i concerti

Il Velodromo si prepara intanto ad accogliere anche tre importanti appuntamenti musicali. Il Giornale di Sicilia riferisce che dall’Asp è arrivato il via libera in deroga all’aumento del volume per i concerti in programma: Caparezza questa sera, i Negramaro il 21 e Capo Plaza il 22.

Tra aumento della capienza, interventi di sicurezza e nuovi investimenti, il Velodromo Borsellino compie dunque un ulteriore passo verso il pieno recupero della propria funzionalità, sia per gli eventi sportivi sia per quelli dedicati allo spettacolo.