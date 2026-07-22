Corriere dello Sport: “Mia Khalifa, la scommessa da un milione sulla Spagna fa discutere”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
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La vittoria della Spagna al Mondiale femminile ha fatto esultare anche Mia Khalifa, protagonista di una scommessa destinata a far parlare. Come racconta Pippo Russo sul Corriere dello Sport, l’ex attrice per film per adulti, oggi content creator e commentatrice sportiva, avrebbe puntato un milione di dollari sul successo della nazionale spagnola, quotata a 1,65, ottenendo così un incasso complessivo di 1,65 milioni di dollari.

Secondo il Corriere dello Sport, Mia Khalifa, all’anagrafe Sarah Joe Chamoun, aveva seguito il Mondiale con grande partecipazione attraverso i social, manifestando fin dall’inizio il proprio sostegno alla Spagna e pubblicando numerosi contenuti con la maglia della Roja.


Parallelamente, il Corriere dello Sport ricorda come la content creator abbia espresso più volte critiche nei confronti dell’Argentina, accusata di essere favorita dagli arbitraggi e arrivando a ribattezzare ironicamente la squadra di Lionel Scaloni con il soprannome di “VARgentina”.

In semifinale, infatti, Mia Khalifa aveva pronosticato una vittoria dell’Inghilterra per 3-2 contro l’Albiceleste, spiegando sui social di preferire la nazionale inglese perché, a suo dire, rappresentava «il minore fra i due imperi del male». In quell’occasione la previsione si rivelò errata, ma il successo della Spagna in finale le ha poi consentito di vincere la scommessa principale.

Il Corriere dello Sport ripercorre anche la storia personale di Sarah Joe Chamoun, nata a Beirut nel 1993 e successivamente trasferitasi negli Stati Uniti insieme alla famiglia a causa dell’instabilità nel sud del Libano. Nei primi anni negli Usa, ha raccontato di aver subito episodi di bullismo dopo gli attentati dell’11 settembre, anche a causa delle sue origini mediorientali.

L’ingresso nel settore dell’intrattenimento per adulti avvenne inizialmente attraverso servizi fotografici, prima di passare ai film del settore. Secondo il Corriere dello Sport, il nome d’arte “Mia” deriva dal nome del suo cane, mentre “Khalifa” è stato scelto ispirandosi al rapper Wiz Khalifa.

La notorietà arrivò rapidamente, ma fu accompagnata anche da pesanti conseguenze personali. Il Corriere dello Sport ricorda che un video in cui indossava un hijab provocò fortissime polemiche e gravi minacce online, circostanze che contribuirono alla decisione di lasciare quel mondo.

Negli anni successivi Mia Khalifa ha intrapreso una nuova attività sulle piattaforme digitali e ha sviluppato una presenza sempre più costante come commentatrice sportiva. Tra le collaborazioni ricordate dal Corriere dello Sport figura anche quella con l’ex ciclista Lance Armstrong, con il quale ha partecipato a un podcast dedicato allo sport.

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