Abodi dopo l’incontro con Malagò: «Il sistema ha bisogno di risposte concrete»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
premio internazionale 'Il bello del calcio'

An Milano 17/11/2014 - premio internazionale 'Il bello del calcio' / foto Andrea Ninni/Image Sport nella foto: Andrea Abodi

Dopo il primo confronto ufficiale tra il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò, emerge un messaggio chiaro: il calcio italiano ha bisogno di interventi rapidi e concreti.

L’incontro, durato circa un’ora e mezza a Roma, è servito per fare il punto sulle priorità del sistema calcistico e sulle sfide che attendono il movimento nei prossimi mesi. Al termine del faccia a faccia, Abodi ha sottolineato la sintonia emersa nel corso del confronto: «C’è consapevolezza reciproca delle priorità».


Sulla stessa linea anche Malagò, che ha definito il colloquio positivo e costruttivo: «È stata una chiacchierata utile, concreta e interessante. C’è una scala di priorità e le cose da fare sono tante».

Il ministro ha poi ribadito la necessità di lavorare con continuità e collaborazione per affrontare le problematiche del settore: «È stata una lunga chiacchierata piena di contenuti. Sappiamo di cosa il sistema ha bisogno».

Abodi ha infine evidenziato come il percorso appena iniziato richiederà impegno costante e sinergia tra tutte le componenti del calcio italiano: «Ci rivedremo sistematicamente perché il lavoro che dobbiamo fare ha bisogno di ritmi intensi e della collaborazione di tutti».

L’incontro tra Abodi e Malagò rappresenta dunque il primo passo di un dialogo che punta a definire strategie e interventi concreti per il futuro del calcio italiano.

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