Virtus Entella: in chiusura l’arrivo di Forte

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Virtus Entella è vicina a chiudere un importante rinforzo per il reparto offensivo. Il club ligure sarebbe infatti in dirittura d’arrivo per Francesco Forte.
L’attaccante, di proprietà dell’Ascoli, è reduce dall’ultima stagione disputata in prestito con il Catania, dove ha maturato ulteriore esperienza nel campionato di Serie C.
Per l’Entella si tratterebbe di un innesto di spessore ed esperienza, utile per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. La trattativa sarebbe ormai alle battute finali, con la chiusura dell’operazione che potrebbe arrivare a breve.