Di Marzio: “Cagliari, raggiunta l’intesa con la Roma per Romano”
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il Cagliari avrebbe raggiunto un’intesa con l’Roma per il trasferimento di Alessandro Romano.
La notizia potrebbe rappresentare una svolta importante nella corsa al giovane centrocampista, seguito con interesse anche dal Palermo. I rosanero, infatti, avevano messo Romano tra i profili monitorati per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.
Con l’accordo ormai vicino tra Cagliari e Roma, il club sardo sembra aver superato proprio il Palermo nella corsa al giocatore, piazzando un sorpasso decisivo. Resta ora da capire se il club rosanero proverà a inserirsi nuovamente o se virerà su altri obiettivi di mercato.