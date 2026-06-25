Padova, contatti con il Venezia per Venturi

Il Padova accelera sul mercato e punta a rinforzare il reparto arretrato con un profilo di esperienza per la Serie B. Nel mirino del club biancoscudato c’è Michael Venturi, difensore centrale di proprietà del Venezia.

Secondo quanto riportato da TMW, il Padova avrebbe già avviato i contatti con il club lagunare e la trattativa sarebbe ben avviata, con le parti vicine a trovare un accordo per il trasferimento del classe 1999.





Nell’ultima stagione Venturi ha trovato poco spazio con la maglia del Venezia, collezionando appena 11 presenze. Nonostante ciò, il centrale può vantare una buona esperienza in Serie B, campionato in cui ha totalizzato 98 presenze e 3 reti, indossando in passato anche le maglie di Carpi e Cosenza. Per il Padova si tratterebbe di un innesto di qualità e affidabilità, con la chiusura dell’operazione che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.