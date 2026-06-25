Di Marzio: “In chiusura l’accordo tra Palermo e Como per Cassandro”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Palermo è ormai vicino a chiudere un importante colpo di mercato per rinforzare le corsie esterne. I rosanero sarebbero infatti in fase avanzata nella trattativa con il Como per Tommaso Cassandro.

L’accordo tra i due club sarebbe ormai ai dettagli, con la giornata di domani che potrebbe risultare decisiva per definire gli ultimi aspetti dell’operazione e procedere con le formalità.





Cassandro, classe 2000, è reduce da una stagione di alto livello con il Catanzaro, dove si è messo in evidenza come uno dei profili più interessanti della Serie B. Nell’ultimo campionato ha collezionato 38 presenze, mettendo a referto 4 gol e 3 assist, confermandosi elemento prezioso per rendimento e continuità.

Il Palermo accelera dunque per regalare a mister un rinforzo di qualità e duttilità, con Cassandro sempre più vicino a vestire la maglia rosanero.