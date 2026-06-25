Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Paz vuole l’Inter” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026 Pronto il colpo Post navigation Previous: Di Marzio: “In chiusura l’accordo tra Palermo e Como per Cassandro”Next: Prima pagina Giornale di Sicilia: “Bankitalia: è l’ora di investire nell’isola” Altre notizie Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo vuole anche Cassandro” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Mondello, l’Italo Belga ora frena” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “La Premier fa l’Inter Paz” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Bankitalia: è l’ora di investire nell’isola” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo prenota Hernani e Estevez” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Raid allo Zen, sfida aperta allo Stato” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Regione, aumenti e assunzioni” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Juve-Svilar l’occasione” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Serve un capitano” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Regione, guerra dei bandi. Scintille tra Lega e Mpa” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Il mondo ai piedi dei fantastici 4” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “La corruzione si allarga ai sindaci” Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026