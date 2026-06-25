Avellino, Aiello guarda in casa Juventus: «Faticanti ci piace, Palumbo lo vorremmo tenere»

Il mercato dell’Avellino guarda ancora in casa Juventus. Dopo le operazioni concluse nella scorsa stagione per Daffara e Palumbo, il club irpino valuta nuovi profili bianconeri per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie B.

Il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, ha confermato l’interesse per diversi giovani talenti della Juventus, a partire dal centrocampista Giacomo Faticanti. Ai microfoni di TuttoJuve, il ds ha spiegato: «Siamo alla ricerca di un centrocampista con determinate caratteristiche. Faticanti è uno dei profili apprezzati, ma stiamo valutando anche altre opportunità nello stesso reparto».





Aiello ha poi sottolineato come i contatti con la Juventus siano già avviati: «Ne stiamo parlando con la Juventus, a noi farebbe piacere prenderlo se dovessero crearsi le giuste condizioni».

Tra gli obiettivi dell’Avellino c’è anche Emanuele Pecorino, attaccante molto richiesto sul mercato. «Per Pecorino posso confermare l’interesse, è un giocatore su cui c’è la nostra attenzione. Sappiamo che è molto ambito per la categoria», ha dichiarato Aiello.

Più defilata invece la pista che porta a Alessandro Pietrelli: «Pietrelli era un’idea balenata all’inizio, ora l’abbiamo messa un po’ in stand-by per una questione di modulo».

Infine, il ds irpino ha parlato del futuro di Martin Palumbo, protagonista di una stagione positiva. L’intenzione dell’Avellino è trattenerlo, pur restando aperti a eventuali offerte importanti: «Ci auguriamo possa essere parte del nostro futuro. La volontà è sempre di tenerlo, ma se dovessero arrivare proposte allettanti da club di A o dall’estero faremo le giuste valutazioni».