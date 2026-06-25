Inchiesta escort a Milano, alcuni calciatori saranno ascoltati come testimoni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
MALDINI

MILANO – Alcuni calciatori di Serie A saranno convocati come testimoni dalla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione legato all’agenzia Ma.De Milano. Lo riferisce l’ANSA.

Secondo quanto emerso, nessuno degli sportivi coinvolti risulta indagato. Gli inquirenti intendono ascoltare non più di quattro o cinque calciatori per ricostruire alcuni episodi e verificare eventuali contatti con gli indagati e con l’agenzia, che avrebbe organizzato eventi in locali esclusivi della movida milanese.


Tra i giocatori che saranno sentiti come persone informate sui fatti figurano Daniel Maldini, attaccante dell’Atalanta, Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal e della Nazionale italiana, e Kevin Bonifazi del Bologna. Sarebbero inoltre stati individuati altri due calciatori da ascoltare nei prossimi giorni.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Milano e condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, prosegue con l’analisi dei telefoni sequestrati agli indagati e delle testimonianze raccolte. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la rete di contatti e i flussi economici che sarebbero stati gestiti dagli organizzatori del presunto sistema.

Secondo l’ANSA, gli inquirenti ribadiscono che nessun calciatore è attualmente indagato e che la partecipazione ad alcuni eventi non implica necessariamente il coinvolgimento nelle condotte contestate agli arrestati.

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