Mantova, ufficiale l’arrivo del portiere Luca Gemello

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
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Il Mantova 1911 ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del portiere Luca Gemello. L’estremo difensore ha firmato un contratto biennale con il club biancorosso, con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Nato nel 2000 in provincia di Cuneo, Gemello è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Torino, con cui ha militato nella formazione Primavera prima di esordire in Serie A nella stagione 2021/22. Nel corso della sua carriera ha inoltre maturato esperienza in Lega Pro con le maglie di Fermana e Renate.


Nell’ultima stagione il portiere ha difeso i pali del Perugia, collezionando 38 presenze nel campionato di Lega Pro. Con il suo arrivo, il Mantova aggiunge al proprio organico un profilo giovane ma già dotato di una significativa esperienza tra i professionisti.

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