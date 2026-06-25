SportMediaset: “Palermo, fatta per Cassandro: arriva dal Como a titolo definitivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
palermo catanzaro 1-2 (103) brunori CASSANDRO

Il Palermo mette a segno un altro colpo in vista della nuova stagione. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando di SportMediaset, è ormai definita l’operazione che porterà Tommaso Cassandro in rosanero.

Come riportato da Orazio Accomando, il laterale arriverà a titolo definitivo dal Como, chiudendo una trattativa che nelle ultime ore aveva registrato un’accelerazione decisiva.


Cassandro, reduce dall’esperienza in prestito al Catanzaro nell’ultima stagione, rappresenta uno dei profili individuati dal direttore sportivo Carlo Osti per rinforzare le corsie difensive a disposizione di Filippo Inzaghi.

L’arrivo del classe 2000 consentirà al Palermo di aggiungere duttilità ed esperienza al reparto arretrato, con un giocatore capace di ricoprire più ruoli lungo la fascia.

L’operazione conferma la volontà del club rosanero di consegnare a Inzaghi una rosa sempre più competitiva già in vista dell’inizio del ritiro estivo.

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