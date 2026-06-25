Curiosità: il Sunderland sceglie il rosanero per la nuova maglia dedicata a Elvis Presley

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
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Il rosanero continua a conquistare anche il calcio internazionale. Il Sunderland ha presentato la nuova maglia da trasferta per la stagione 2026/27, realizzata in collaborazione con l’Elvis Presley Estate, scegliendo proprio una combinazione di rosa e nero che richiama inevitabilmente i colori storici del Palermo.

Il club inglese ha spiegato che la scelta cromatica è ispirata ai primi anni della carriera del “Re del Rock”, quando Elvis Presley si esibiva al Louisiana Hayride. Da qui l’idea di utilizzare il rosa e il nero come elementi distintivi della nuova divisa.


Il kit celebra anche il profondo legame tra il Sunderland e il celebre brano “Can’t Help Falling in Love”, diventato da quasi cinquant’anni l’inno intonato dai tifosi dei Black Cats prima di ogni partita.

La maglia presenta dettagli dedicati a Elvis, tra cui la sua firma all’interno del colletto e la celebre frase “Can’t Help Falling in Love With You”, oltre a una grafica che richiama gli anni Cinquanta.

Una curiosità che non è passata inosservata: la scelta del rosa e nero richiama i colori del Palermo, da sempre tra le combinazioni cromatiche più iconiche del calcio italiano.

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