Di Marzio: “Palermo, Nikolaou verso il ritorno in Grecia: c’è l’Asteras Tripolis”

Prosegue il lavoro del Palermo anche sul fronte delle uscite. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il difensore Dimitrios Nikolaou è sempre più vicino a lasciare il club rosanero per fare ritorno in patria.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrale greco è in procinto di trasferirsi all’Asteras Tripolis, formazione della massima serie ellenica. La trattativa è ben avviata e potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.





Nikolaou rientra al Palermo dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito al Bari, dove ha collezionato 26 presenze tra campionato e competizioni ufficiali. Ora per il difensore si profila una nuova esperienza nel campionato greco.

L’eventuale cessione consentirebbe al Palermo di proseguire il lavoro di sfoltimento della rosa in vista della nuova stagione, mentre la dirigenza continua a concentrarsi sui rinforzi richiesti da Filippo Inzaghi.