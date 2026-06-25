Di Marzio: “Palermo, Nikolaou verso il ritorno in Grecia: c’è l’Asteras Tripolis”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Palermo Reggiana 2-0 (52) Nikolaou

Prosegue il lavoro del Palermo anche sul fronte delle uscite. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il difensore Dimitrios Nikolaou è sempre più vicino a lasciare il club rosanero per fare ritorno in patria.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrale greco è in procinto di trasferirsi all’Asteras Tripolis, formazione della massima serie ellenica. La trattativa è ben avviata e potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.


Nikolaou rientra al Palermo dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito al Bari, dove ha collezionato 26 presenze tra campionato e competizioni ufficiali. Ora per il difensore si profila una nuova esperienza nel campionato greco.

L’eventuale cessione consentirebbe al Palermo di proseguire il lavoro di sfoltimento della rosa in vista della nuova stagione, mentre la dirigenza continua a concentrarsi sui rinforzi richiesti da Filippo Inzaghi.

Altre notizie

images

Venezia, idea Brignoli per la porta: il club valuta il ritorno in Italia dell’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Pedullà

Pedullà: “Palermo, attesa per il sì di Luvumbo. Cassandro si avvicina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
marco-silvestri-portiere-cremonese-e1759146243257-1024x615

Cremonese, Silvestri si trasferisce al Karagümrük

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
images (1)

Entella, Lipani vicino al ritorno al Latina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Screenshot-2026-06-22-083655-300x232

Sampdoria, Corradi verso la panchina blucerchiata: oggi l’attesa fumata bianca

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
1808268

Pisa, nel mirino Abiuso della Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
590802924_18539981782028480_645129822055977247_n-1-e1765561954724-1024x618

Juve Stabia, UFFICIALE: Gabrielloni torna al Como

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Manquant-e1782311034475-1536x864

Modena, UFFICIALE: fatta per Manquant

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
170d3b04-3d53-493f-abea-1f7b55b4f0c6

Palermo, accordo con l’ASP: al Barbera nasce l’alleanza per inclusione, salute e solidarietà

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
hernani-parma

Gazzetta dello Sport: “Palermo show”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Screenshot 2026-06-25 081812

Repubblica: “Estevez con Hernani. Il Palermo si regala un centrocampo super”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Screenshot 2026-06-25 074451

Tuttosport: “Al Palermo i primi colpi per puntare alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026

Ultimissime

Palermo Reggiana 2-0 (52) Nikolaou

Di Marzio: “Palermo, Nikolaou verso il ritorno in Grecia: c’è l’Asteras Tripolis”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
images

Venezia, idea Brignoli per la porta: il club valuta il ritorno in Italia dell’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Pedullà

Pedullà: “Palermo, attesa per il sì di Luvumbo. Cassandro si avvicina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
marco-silvestri-portiere-cremonese-e1759146243257-1024x615

Cremonese, Silvestri si trasferisce al Karagümrük

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
images (1)

Entella, Lipani vicino al ritorno al Latina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026