Venezia, idea Brignoli per la porta: il club valuta il ritorno in Italia dell’ex Palermo

Il Venezia guarda con attenzione al mercato dei portieri e tra i profili valutati per la prossima stagione c’è anche quello di Alberto Brignoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’estremo difensore classe 1991 rappresenta una delle opzioni prese in considerazione dal club lagunare per rinforzare il reparto.

Come evidenzia ancora Tuttomercatoweb.com, i contatti sarebbero già stati avviati e il Venezia starebbe approfondendo la fattibilità dell’operazione. Al momento non esiste ancora una trattativa definita, ma il nome dell’ex Palermo è concretamente sul tavolo della dirigenza, che nelle prossime ore proverà a capire se esistano i margini per trovare un’intesa.





Dopo le esperienze maturate all’estero, Brignoli potrebbe così fare ritorno nel calcio italiano. Tuttomercatoweb.com ricorda che il portiere è in forza all’AEK Atene dal 2021 e nell’ultima stagione ha collezionato sette presenze complessive tra tutte le competizioni.

L’estremo difensore, che in carriera ha vestito anche le maglie di Benevento e Palermo, rappresenta un profilo di esperienza che il Venezia sta valutando con attenzione per la prossima stagione. Secondo Tuttomercatoweb.com, la società lagunare continuerà a verificare la sostenibilità dell’operazione prima di decidere se trasformare i contatti in una vera trattativa.

Al momento, dunque, non ci sono accordi raggiunti né un affare definito, ma il nome di Alberto Brignoli resta tra quelli monitorati dal Venezia per il ruolo di portiere in vista del prossimo campionato, come ribadisce ancora Tuttomercatoweb.com.