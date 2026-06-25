Venezia, idea Brignoli per la porta: il club valuta il ritorno in Italia dell’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
images

Il Venezia guarda con attenzione al mercato dei portieri e tra i profili valutati per la prossima stagione c’è anche quello di Alberto Brignoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’estremo difensore classe 1991 rappresenta una delle opzioni prese in considerazione dal club lagunare per rinforzare il reparto.

Come evidenzia ancora Tuttomercatoweb.com, i contatti sarebbero già stati avviati e il Venezia starebbe approfondendo la fattibilità dell’operazione. Al momento non esiste ancora una trattativa definita, ma il nome dell’ex Palermo è concretamente sul tavolo della dirigenza, che nelle prossime ore proverà a capire se esistano i margini per trovare un’intesa.


Dopo le esperienze maturate all’estero, Brignoli potrebbe così fare ritorno nel calcio italiano. Tuttomercatoweb.com ricorda che il portiere è in forza all’AEK Atene dal 2021 e nell’ultima stagione ha collezionato sette presenze complessive tra tutte le competizioni.

L’estremo difensore, che in carriera ha vestito anche le maglie di Benevento e Palermo, rappresenta un profilo di esperienza che il Venezia sta valutando con attenzione per la prossima stagione. Secondo Tuttomercatoweb.com, la società lagunare continuerà a verificare la sostenibilità dell’operazione prima di decidere se trasformare i contatti in una vera trattativa.

Al momento, dunque, non ci sono accordi raggiunti né un affare definito, ma il nome di Alberto Brignoli resta tra quelli monitorati dal Venezia per il ruolo di portiere in vista del prossimo campionato, come ribadisce ancora Tuttomercatoweb.com.

Altre notizie

Pedullà

Pedullà: “Palermo, attesa per il sì di Luvumbo. Cassandro si avvicina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
marco-silvestri-portiere-cremonese-e1759146243257-1024x615

Cremonese, Silvestri si trasferisce al Karagümrük

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
images (1)

Entella, Lipani vicino al ritorno al Latina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Screenshot-2026-06-22-083655-300x232

Sampdoria, Corradi verso la panchina blucerchiata: oggi l’attesa fumata bianca

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
1808268

Pisa, nel mirino Abiuso della Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
590802924_18539981782028480_645129822055977247_n-1-e1765561954724-1024x618

Juve Stabia, UFFICIALE: Gabrielloni torna al Como

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Manquant-e1782311034475-1536x864

Modena, UFFICIALE: fatta per Manquant

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
hernani-parma

Gazzetta dello Sport: “Palermo show”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Screenshot 2026-06-25 081812

Repubblica: “Estevez con Hernani. Il Palermo si regala un centrocampo super”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Screenshot 2026-06-25 074451

Tuttosport: “Al Palermo i primi colpi per puntare alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (13) le douaron

Giornale di Sicilia: “Palermo, rivoluzione in mediana: Gomes e Blin fuori dal progetto. Le Douaron in bilico”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (91) desplanches

Giornale di Sicilia: “Palermo, Vasic e Desplanches verso il prestito. Anche Corona può partire”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026

Ultimissime

images

Venezia, idea Brignoli per la porta: il club valuta il ritorno in Italia dell’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Pedullà

Pedullà: “Palermo, attesa per il sì di Luvumbo. Cassandro si avvicina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
marco-silvestri-portiere-cremonese-e1759146243257-1024x615

Cremonese, Silvestri si trasferisce al Karagümrük

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
images (1)

Entella, Lipani vicino al ritorno al Latina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Screenshot-2026-06-22-083655-300x232

Sampdoria, Corradi verso la panchina blucerchiata: oggi l’attesa fumata bianca

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026