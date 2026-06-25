Pedullà: “Palermo, attesa per il sì di Luvumbo. Cassandro si avvicina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
Pedullà

Il Palermo continua a spingere sul mercato e attende una risposta definitiva da Zito Luvumbo. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, il club rosanero ha già raggiunto tutti gli accordi con il Cagliari per il trasferimento dell’esterno offensivo angolano e ora aspetta soltanto il via libera del calciatore.

Come spiega Alfredo Pedullà, Luvumbo non ha ancora sciolto le riserve, nonostante il Palermo sia pronto a garantirgli anche un aumento dell’ingaggio rispetto all’attuale contratto. La società rosanero spera di ottenere una risposta in tempi brevi per poter definire definitivamente l’operazione.


Nel frattempo il mercato del Palermo continua a muoversi. Dopo aver definito l’arrivo di Hernani dal Monza, i rosanero sono sempre più vicini anche a Tommaso Cassandro.

Secondo Alfredo Pedullà, il laterale classe 2000, rientrato al Monza dopo l’ottima stagione in prestito al Catanzaro, è sempre più vicino a vestire la maglia del Palermo e rappresenta uno dei principali obiettivi per rinforzare le corsie difensive a disposizione di Filippo Inzaghi.

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