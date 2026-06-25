Cremonese, Silvestri si trasferisce al Karagümrük
Marco Silvestri è pronto a intraprendere una nuova avventura in carriera lontano dall’Italia. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’estremo difensore classe 1991 lascerà infatti la Cremonese per trasferirsi al Karagümrük, formazione che milita nella seconda divisione turca.
Dopo l’ultima esperienza in grigiorosso, Silvestri ha scelto di accettare la proposta del club di Istanbul, deciso a rilanciarsi dopo la recente retrocessione in Serie B. Per il portiere si apre così un nuovo capitolo professionale in un campionato diverso e ricco di stimoli.
In Turchia ritroverà anche un volto noto del calcio italiano, Daniele Verde, approdato al Karagümrük nel corso della passata stagione. Per Silvestri si tratta inoltre di un ritorno all’estero a distanza di diversi anni dall’esperienza vissuta in Inghilterra con la maglia del Leeds United.