Entella, Lipani vicino al ritorno al Latina

Iacopo Lipani è pronto a salutare l’Entella. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolo Schirà, il centrocampista classe 2001 infatti vicino al ritorno al Latina.

L’operazione è in fase avanzata e dovrebbe concretizzarsi a titolo definitivo, permettendo al giocatore di iniziare una nuova esperienza in nerazzurro. Per il Latina si tratta di un innesto conosciuto e apprezzato, in grado di garantire qualità ed esperienza in mezzo al campo Per Lipani si profila dunque un nuovo capitolo della sua carriera.



