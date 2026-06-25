Entella, Lipani vicino al ritorno al Latina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
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Iacopo Lipani è pronto a salutare l’Entella. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolo Schirà, il centrocampista classe 2001 infatti vicino al ritorno al Latina.

L’operazione è in fase avanzata e dovrebbe concretizzarsi a titolo definitivo, permettendo al giocatore di iniziare una nuova esperienza in nerazzurro. Per il Latina si tratta di un innesto conosciuto e apprezzato, in grado di garantire qualità ed esperienza in mezzo al campo Per Lipani si profila dunque un nuovo capitolo della sua carriera.


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