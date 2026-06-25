Sampdoria, Corradi verso la panchina blucerchiata: oggi l’attesa fumata bianca

Bernardo Corradi è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Sampdoria. Nelle ultime ore l’ex attaccante ha risolto il proprio contratto con il Milan, passaggio necessario per poter iniziare la sua nuova avventura sulla panchina blucerchiata.

Secondo quanto riportato da Skyspot, la trattativa è ormai alle battute finali, con la firma sul contratto che è prevista per la giornata di oggi. Per Corradi si tratterebbe della prima esperienza da capo allenatore in un club professionistico dopo il percorso nelle nazionali giovanili italiane e l’ultima stagione trascorsa nello staff tecnico del Milan.





La Sampdoria punta dunque su un profilo giovane e ambizioso per inaugurare un nuovo corso, con l’obiettivo di rilanciarsi e costruire una stagione da protagonista.