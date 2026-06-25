Pisa, nel mirino Abiuso della Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
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Dopo una stagione da protagonista con la Carrarese, Fabio Abiuso potrebbe già cambiare maglia. L’attaccante classe 2003, arrivato dal Modena appena un anno fa, ha attirato l’interesse di diverse società grazie agli 11 gol messi a segno nell’ultimo campionato.

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, tra i club più interessati c’è il Pisa, alla ricerca di un centravanti affidabile e già abituato alle dinamiche della categoria. A rendere l’operazione particolarmente intrigante è anche il legame tra il giocatore e Paolo Bianco, tecnico che lo ha già allenato ai tempi dell’esperienza modenese e che conosce bene le sue qualità.


La Carrarese valuta attentamente la situazione: una cessione in questa fase consentirebbe infatti al club di ottenere una plusvalenza importante rispetto all’investimento effettuato dodici mesi fa. Restano da definire le richieste della società toscana, ma l’interesse del Pisa è concreto e la trattativa potrebbe entrare presto nel vivo.

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