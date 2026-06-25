Juve Stabia, UFFICIALE: Gabrielloni torna al Como

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
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Si dividono le strade di Alessandro Gabrielloni e la Juve Stabia. Il club campano, attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, ha reso noto che l’attaccante non proseguirà la sua avventura con le vespe nella prossima stagione ma farà ritorno al Como.

Questo il comunicato del club:


“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito dell’attaccante Alessandro Gabrielloni, che farà ritorno al Como 1907. Nel corso della stagione di Serie BKT 2025/26, Gabrielloni ha totalizzato 26 presenze, accumulando 1.551 minuti di gioco, con 3 reti realizzate e 4 assist all’attivo. L’attaccante ha inoltre preso parte a 3 incontri dei Play Off, per un totale di 82 minuti disputati, contribuendo con un assist. La società gialloblù desidera ringraziare Alessandro per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colori gialloblù dimostrati durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera”

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