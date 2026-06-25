Modena, UFFICIALE: fatta per Manquant

Attraverso un comunicato sui propri canali, il Modena ha ufficializzato l’acquisto del francese Joris Manquant. L’attaccante ha firmato un contratto che lo lega ai canarini fino al 2029, andando a rinforzare il reparto avanzato a disposizione di mister Galloppa.

Questo il comunicato del club:





“Il Modena FC comunica di aver acquisito, a partire dal 1° luglio 2026, le prestazioni sportive di Joris Manquant, attaccante francese classe 2005. Il calciatore si è legato ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. Nato a Lione, Manquant è cresciuto nel settore giovanile dell’Olympique Lyonnais, dove ha completato il percorso fino all’Under 19. Dopo un’esperienza all’Espanyol, nel 2023 si è trasferito al Metz, club con cui ha disputato il campionato Under 19 e National 3. Nell’estate 2025 il passaggio in Svizzera, allo Stade Nyonnais, dove si è messo in evidenza in Challenge League, chiudendo la stagione con 12 reti e 3 assist. A gennaio 2026, il CIES Football Observatory lo ha indicato come l’Under 22 con il più alto indice di overperformance al mondo. Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Joris Manquant il benvenuto nella famiglia gialloblù”.