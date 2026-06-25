Modena, UFFICIALE: fatta per Manquant

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
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Attraverso un comunicato sui propri canali, il Modena ha ufficializzato l’acquisto del francese Joris Manquant. L’attaccante ha firmato un contratto che lo lega ai canarini fino al 2029, andando a rinforzare il reparto avanzato a disposizione di mister Galloppa.

Questo il comunicato del club:


“Il Modena FC comunica di aver acquisito, a partire dal 1° luglio 2026, le prestazioni sportive di Joris Manquant, attaccante francese classe 2005. Il calciatore si è legato ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. Nato a Lione, Manquant è cresciuto nel settore giovanile dell’Olympique Lyonnais, dove ha completato il percorso fino all’Under 19. Dopo un’esperienza all’Espanyol, nel 2023 si è trasferito al Metz, club con cui ha disputato il campionato Under 19 e National 3. Nell’estate 2025 il passaggio in Svizzera, allo Stade Nyonnais, dove si è messo in evidenza in Challenge League, chiudendo la stagione con 12 reti e 3 assist. A gennaio 2026, il CIES Football Observatory lo ha indicato come l’Under 22 con il più alto indice di overperformance al mondo. Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Joris Manquant il benvenuto nella famiglia gialloblù”.

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