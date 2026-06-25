Palermo, accordo con l’ASP: al Barbera nasce l’alleanza per inclusione, salute e solidarietà

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 25, 2026
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Il Palermo FC e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo uniscono le forze per promuovere inclusione, prevenzione e partecipazione sociale. Il club rosanero ha comunicato la firma del protocollo d’intesa sottoscritto allo stadio Renzo Barbera dal presidente Dario Mirri e dal direttore generale dell’ASP Alberto Firenze, dando ufficialmente il via a una collaborazione destinata a coinvolgere il territorio attraverso progetti sociali, sanitari ed educativi.

L’accordo nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dello sport come strumento di crescita e di benessere collettivo, mettendo al centro bambini, famiglie e persone appartenenti alle fasce più fragili della popolazione.


Tra le iniziative previste spicca “Rosanero Nati”, progetto che prenderà il via dalla prossima stagione sportiva. Tutti i bambini nati nei punti nascita degli ospedali dell’ASP di Palermo riceveranno un kit celebrativo del Palermo FC composto da un bavaglino personalizzato e da un attestato nominativo, un gesto simbolico pensato per rafforzare il legame tra il club e le nuove generazioni di tifosi palermitani.

Ampio spazio anche all’inclusione con il progetto “Dribbliamo la Disabilità”, che consentirà a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico di vivere esperienze legate al mondo rosanero attraverso eventi organizzati dal club e iniziative in occasione delle partite disputate allo stadio Renzo Barbera.

«Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con l’ASP di Palermo. Il nostro Club è profondamente legato alla città e sente la responsabilità di contribuire alla crescita e al benessere della propria gente. Il forte senso di appartenenza che unisce il Palermo ai suoi tifosi e al territorio rappresenta un valore straordinario che vogliamo coltivare anche attraverso iniziative sociali e inclusive, soprattutto a favore dei più giovani e delle fasce più vulnerabili della nostra comunità», ha dichiarato il presidente del Palermo FC Dario Mirri.

Soddisfazione anche nelle parole del direttore generale dell’ASP Alberto Firenze: «Il Palermo rappresenta una straordinaria realtà sportiva e sociale della nostra città. Attraverso questo accordo mettiamo insieme competenze, sensibilità e valori per realizzare iniziative che abbiano una ricaduta concreta sulla comunità. La salute, l’inclusione e l’attenzione alle persone più fragili sono obiettivi che appartengono tanto alla sanità quanto allo sport. Da oggi lavoreremo insieme per trasformarli in opportunità e progetti condivisi».

L’intesa apre inoltre la strada a nuovi progetti comuni dedicati alla prevenzione, all’educazione sanitaria, al supporto psicologico e alla promozione di corretti stili di vita, confermando il ruolo del Palermo FC come punto di riferimento non solo sportivo ma anche sociale per l’intero territorio.

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