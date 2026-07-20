Sky Sport: “Maldini e Leonardo incontrano Guardiola: proposto il ruolo di Ct della Nazionale”

Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato Pep Guardiola per provare a convincerlo ad accettare l’incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il faccia a faccia si è svolto a Barcellona nel corso dell’ultimo fine settimana.

Come riporta Sky Sport, l’incontro sarebbe emerso dopo alcuni selfie scattati in Spagna insieme a Maldini e Leonardo. Da lì sono partite le verifiche che hanno portato alla conferma del confronto con l’allenatore spagnolo, proseguito presumibilmente durante il weekend.





Secondo Sky Sport, al momento non ci sono certezze sulla possibilità che Guardiola possa diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia. La novità, però, è rappresentata dal fatto che il suo nome è entrato concretamente tra i profili valutati dalla nuova area tecnica azzurra.

Sky Sport sottolinea che, oltre a Guardiola, restano tra i candidati anche Roberto Mancini e Andrea Pirlo, mentre saranno i prossimi giorni a chiarire gli sviluppi della situazione.

Nel corso dell’incontro, riferisce ancora Sky Sport, Maldini e Leonardo avrebbero illustrato a Guardiola un progetto quadriennale fino al Mondiale 2030. L’idea sarebbe quella di ripartire dalla Nations League, costruendo un nuovo gruppo competitivo in vista di Euro 2028 e del ritorno dell’Italia alla fase finale della Coppa del Mondo.