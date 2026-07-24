Di Marzio: “Pirlo sempre più vicino all’Italia. Ecco chi farà parte del suo staff”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (7) Pirlo Mignani

Andrea Pirlo è sempre più vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. A rilanciare la notizia è Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, che sui social ha fornito anche i primi dettagli sullo staff che affiancherebbe l’ex centrocampista.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il vice allenatore sarà Roberto Baronio, mentre tra i preparatori atletici entrerà a far parte dello staff anche Daniele De Bellis.


Sempre stando alle informazioni condivise dall’esperto di mercato, è inoltre probabile il ritorno di Bertelli, attualmente al Genoa.

Per il ruolo di preparatore dei portieri, invece, potrebbe tornare in gioco Saveroni, altro nome valutato per completare lo staff tecnico della Nazionale.

Pochi minuti prima, Gianluca Di Marzio aveva inoltre annunciato che Andrea Pirlo è in chiusura come prossimo commissario tecnico degli Azzurri, confermando così l’accelerazione della FIGC verso l’ex allenatore della Sampdoria.

Altre notizie

palermo manchester city (114) Mubarak guardiola soriano

Gazzetta dello Sport: “Italia, Guardiola dice no a Maldini: «Sono onorato, ma non me la sento»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (100) pirlo

Gazzetta dello Sport: “Italia, tutto su Guardiola. Pirlo è l’alternativa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
Paolo-Maldini

Corriere dello Sport: “Aspettiamo Guardiola”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
leonardo

Leonardo traccia il profilo del nuovo Ct: «Vogliamo un allenatore che ragioni come noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
maldini

Italia, Maldini accelera sul Ct: «Guardiola? Abbiamo parlato anche con Ancelotti»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
palermo manchester city (49) guardiola

Gazzetta dello Sport: “Guardiola chiede 20 milioni. La Nazionale a Conte?”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
palermo manchester city (25) guardiola

Repubblica: “Malagò sogna Guardiola. Mancini resta in attesa, Pirlo l’alternativa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
palermo manchester city (114) Mubarak guardiola soriano

Corriere dello Sport: “Malagò presenta il nuovo Club Italia. Guardiola resta il sogno, Pirlo e Mancini le alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Gazzetta dello Sport: “Malagò conferma il sogno Guardiola: «Per lui siamo pronti a fare un’eccezione»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
palermo manchester city (169) Inzaghi guardiola

Corriere dello Sport: “Ct Italia, Guardiola resta il sogno. Pirlo e Mancini in attesa della decisione”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
palermo manchester city (30) Inzaghi guardiola

Corriere dello Sport: “Guardiola, il sogno azzurro prende forma: Maldini e Leonardo lo hanno incontrato a Barcellona”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
palermo manchester city (49) guardiola

Sky Sport: “Maldini e Leonardo incontrano Guardiola: proposto il ruolo di Ct della Nazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026

Ultimissime

Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (7) Pirlo Mignani

Di Marzio: “Pirlo sempre più vicino all’Italia. Ecco chi farà parte del suo staff”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
Screenshot 2026-07-24 163127

Amauri ricorda il derby: su Instagram ripubblica il gol al Catania e scrive «Palermo sempre nel cuore»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
binda

Binda: “Bari pronto alla riammissione in Serie B. Esposto contro la Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
475c6d5a-10f5-4508-bd6e-3f9b7d42f590 (1)

Fortin si presenta: «Palermo è la sfida che cercavo. Da Joronen posso imparare tantissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
palermo manchester city (114) Mubarak guardiola soriano

Gazzetta dello Sport: “Italia, Guardiola dice no a Maldini: «Sono onorato, ma non me la sento»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026