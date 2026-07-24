Di Marzio: “Pirlo sempre più vicino all’Italia. Ecco chi farà parte del suo staff”

Andrea Pirlo è sempre più vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. A rilanciare la notizia è Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, che sui social ha fornito anche i primi dettagli sullo staff che affiancherebbe l’ex centrocampista.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il vice allenatore sarà Roberto Baronio, mentre tra i preparatori atletici entrerà a far parte dello staff anche Daniele De Bellis.





Sempre stando alle informazioni condivise dall’esperto di mercato, è inoltre probabile il ritorno di Bertelli, attualmente al Genoa.

Per il ruolo di preparatore dei portieri, invece, potrebbe tornare in gioco Saveroni, altro nome valutato per completare lo staff tecnico della Nazionale.

Pochi minuti prima, Gianluca Di Marzio aveva inoltre annunciato che Andrea Pirlo è in chiusura come prossimo commissario tecnico degli Azzurri, confermando così l’accelerazione della FIGC verso l’ex allenatore della Sampdoria.