Amauri ricorda il derby: su Instagram ripubblica il gol al Catania e scrive «Palermo sempre nel cuore»

L’ex attaccante del Palermo Amauri ha emozionato i tifosi rosanero con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. L’ex bomber ha condiviso il video di uno dei suoi gol nel derby contro il Catania, una sfida rimasta nella storia e terminata con il rocambolesco 5-3 in favore del Palermo.

Ad accompagnare le immagini, Amauri ha affidato ai social un messaggio carico di affetto nei confronti dei colori rosanero:





«Non so se sia stato più bello il goal o l’esultanza del Mister 🤣. Palermo sempre nel cuore. 🩷🖤».

Il post ha immediatamente richiamato l’attenzione dei tifosi del Palermo, che hanno riempito di commenti e reazioni il video, ricordando una delle pagine più spettacolari della storia recente del derby siciliano.

🎥 Nel video in basso il post pubblicato da Amauri su Instagram.

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