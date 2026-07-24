Corriere dello Sport: “Barbera, il Palermo copre anche i 30 milioni: ora l’ultimo via libera”

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Il futuro dello stadio Renzo Barbera compie un importante passo avanti. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, nella giornata di ieri il Palermo ha comunicato ufficialmente al Comune la propria disponibilità a sostenere anche i 30 milioni di euro inizialmente previsti come quota di finanziamento pubblico per il progetto di riqualificazione dell’impianto.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la decisione del club di proprietà del City Football Group consente all’iter amministrativo di proseguire senza ulteriori rallentamenti, salvaguardando così la candidatura di Palermo tra le città destinate a ospitare alcune gare degli Europei del 2032.


Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il progetto entra adesso nella sua fase più delicata. L’obiettivo è rispettare la scadenza del 31 luglio, data entro la quale il Consiglio comunale dovrà approvare la delibera contenente la convenzione tra il Comune e il Palermo per la gestione dello stadio.

Il passaggio rappresenta l’ultimo step decisivo affinché il percorso di riqualificazione del Barbera possa proseguire nei tempi richiesti da UEFA e FIGC, mantenendo viva la candidatura del capoluogo siciliano per Euro 2032.

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