Corriere dello Sport: “Massolin-Monza. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
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L’Atalanta continua a lavorare per Kerim Alajbegovic, ma la distanza con il Bayer Leverkusen resta ancora significativa. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club bergamasco non si è ancora avvicinato realmente alle richieste dei tedeschi e, nel frattempo, il padre del talento bosniaco ha avviato contatti con altre società italiane e straniere.

Tra i club interessati spicca il Chelsea di Xabi Alonso. Secondo quanto riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il tecnico spagnolo conosce molto bene il classe 2007 e avrebbe chiesto alla società inglese di approfondire la situazione del giovane. Alajbegovic ha già raggiunto nelle scorse settimane un’intesa di massima con l’Atalanta, ma per chiudere l’operazione servirà un nuovo rilancio.


Cristiano Giuntoli stima molto il giocatore ed è convinto che, sotto la guida di Maurizio Sarri, possa compiere un importante salto di qualità. Il problema resta però economico. Come sottolinea Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la Dea è arrivata a offrire tra i 20 e i 22 milioni di euro, mentre il Bayer Leverkusen ne chiede 30. I tedeschi non sembrano intenzionati a concedere sconti, anche alla luce dell’interesse manifestato da numerosi club e delle valutazioni attuali degli attaccanti.

L’eventuale arrivo di un nuovo rinforzo offensivo potrebbe accelerare la partenza di Daniel Maldini. Il giocatore resta nel mirino di Cagliari e Sassuolo, protagoniste anche della corsa a Kieron Bowie del Verona.

Il Corriere dello Sport, attraverso il pezzo firmato da Eleonora Trotta, fa il punto anche sul Lecce. Resta confermato l’interesse del Napoli per Tiago Gabriel e Wladimiro Falcone. Il difensore centrale è seguito anche dal Benfica e una sua eventuale cessione potrebbe sbloccare il mercato in entrata del club giallorosso.

Sulle strategie del Lecce si è espresso Eusebio Di Francesco: «Non dobbiamo avere fretta e nemmeno accontentarci. Il direttore sa di cosa abbiamo bisogno, in linea con le possibilità del club». La priorità resta l’attacco: «Chi arriverà dovrà avere caratteristiche diverse da Stulic, che è bravo ad attaccare la profondità, oppure che sappia coesistere con Nikola. Poi serviranno gli esterni, che nel nostro modulo fanno la differenza».

Movimenti anche sull’asse Watford-Udinese. Come riporta ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Iker Bravo si trasferisce al club inglese, mentre Martin Payero e Jordan Zemura compiono il percorso inverso e passano all’Udinese.

Il Sassuolo ha invece presentato un’offerta al Como per Ignace Van der Brempt. In casa Monza, intanto, è arrivato in Italia Ricardo Mangas, mentre è confermata anche l’operazione per Gustavo Varela. Proseguono inoltre i contatti con l’Inter per Yanis Massolin ed Ebenezer Akinsanmiro.

Il Corriere dello Sport si sofferma infine sul Parma. Il club emiliano attende di conoscere il futuro di Zion Suzuki, seguito dalla Premier League. Resta ancora una distanza con l’Olympiakos per il ritorno di Gabriel Strefezza, ma i ducali continueranno a insistere perché considerano l’ex Como un elemento centrale del progetto tecnico.

Per l’attacco, conclude Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Parma ha effettuato un sondaggio per Francesco Camarda, che ha appena rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il Milan fino al 2031.

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